Quanta Inter nelle Nazionali: Barella e Skriniar i più utilizzati

Il bilancio dei giocatori dell’Inter nelle Nazionali è sicuramente positivo nell’ultima tornata: 12 uomini impegnati, due a segno e nessun infortunio. I due più impegnati con 197 e 196 minuti sono stati Nicolò Barella e Milan Skriniar, in campo per tutta la partita in entrambe le gare (l’italiano con un minuto in più per il recupero maggiore).

Barella è andato anche a segno con l’Italia contro l’Olanda così come ha fatto anche Stefano Sensi contro la Bosnia. Con la maglia azzurra è stato schierato anche Danilo D’Ambrosio per un totale di 99 minuti giocati. Nell’Under 21 sono scesi in campo Salcedo ed Esposito senza però trovare la via del gol.

Come riporta Tuttomercatoweb anche Brozovic, Perisic, Eriksen e Lukaku hanno macinato minuti con le rispettive Nazionali: i due croati per circa una partita e mezzo, mentre il belga è stato risparmiato nel secondo impegno ed ha fatto ritorno ad Appiano con un giorno d’anticipo. La Danimarca invece non ha potuto fare a meno di Eriksen: sempre in campo nonostante il solo punto racimolato nei due impegni.

