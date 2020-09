Di Gennaro incorona Barella: “E’ un leader sia dell’Inter che dell’Italia, a centrocampo è insostituibile”

L’Italia ha battuto recentemente l’Olanda per 1 a 0 portandosi in solitaria in testa al girone di Nations League. Grande protagonista della serata è stato Nicolò Barella, autore della rete che ha regalato i tre punti a Mancini. Il centrocampista dell’Inter è tra i calciatori più in forma del momento e a sottolinearlo è stato Antonio Di Geannro, raggiunto dai microfoni di TMW Radio.

Queste le sue parole: “Barella ormai è un leader sia nell’Inter che nell’Italia. E’ un giovane che ha già tanta esperienza e penso anche al fatto che sia sposato e con famiglia. Non sembrava neanche che avesse smesso di giocare poco fa, ormai è un insostituibile del centrocampo, dove abbiamo anche altri profili interessanti: Locatelli, Tonali ma anche Castrovilli. Chiesa? E’ un esterno che potrebbe giocare a tutta fascia nel 3-5-2, ma penso che all’Inter troverebbe poco spazio”.

