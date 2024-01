Quanto è costato davvero Tiago Djaló alla Juve

Tiago Djaló è ufficialmente un giocatore della Juventus. Il difensore portoghese, che sembrava inizialmente destinato all’Inter a parametro zero per la prossima estate, ha deciso di trasferirsi a Torino dopo che il club bianconero ha deciso di versare la cifra richiesta per il cartellino al Lille.

Ma quanto è costato davvero Djaló alla Juve? Ebbene, spesso si è parlato di un piccolo indennizzo, ma le cifre raccontano di un esborso che non è stato così minimo. I bianconeri hanno pagato – stando al sito ufficiale – 3,6 milioni netti, più oneri accessori pari a 1,6 milioni di euro a cui vanno aggiunti possibili bonus fino a un massimo di 2,6 milioni.

La Juventus, inoltre, ha garantito al Lille una percentuale sulla rivendita pari al 10%, come riporta Tuttosport. La cifra totale a cui si potrà arrivare, dunque, è di 7,8 milioni di euro.