Ranieri ricorda il passato all’Inter: “Fu tutta ‘colpa’ di un giocatore”

Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, presenta in conferenza stampa la sfida di domenica sera contro l’Inter (ore 20:45) a San Siro. Queste le sue dichiarazioni sull’Inter attuale e sull’esperienza della stagione 2011-12, quando guidò i nerazzurri per sei mesi.

INTER – “Squadra quasi perfetta, 75 gol fatti e pochi subiti. Voglio però che i miei ragazzi facciano la loro partita: dobbiamo fare la gara perfetta, sperando che loro non facciano altrettanto. L’Inter è superiore, affrontiamo i probabilissimi campioni d’Italia e non faccio torto ai miei ragazzi dicendo questo. La gara d’andata? L’Inter vinse meritatamente, noi facemmo il possibile. Era già una squadra molto determinata verso la vittoria finale“.

I RICORDI – “L’esperienza all’Inter? Fu bellissima, meravigliosa. Presi una squadra che non era in buone acque, ci risollevammo, stavamo vicini alla Champions League e Thiago Motta, l’attuale allenatore del Bologna, volle andar via a tutti i costi trasferendosi al Psg. E lì l’orologio che avevo creato si inceppò, per cui la ‘colpa’ non è stata mia, ma di Thiago (ride, ndr). Era un giocatore meraviglioso, che faceva girare tutta la squadra“.