Anche Ranocchia si ritira: il toccante messaggio sui social

"L'ultimo anno è mezzo non è stato semplice. La passione per il gioco è venuta pian piano sempre meno. A maggio, quando ero ancora all'Inter, sentivo che c'era qualcosa che non andava, ma non capivo cosa fosse. Ho provato ad andare altrove, per cercare nuovi stimoli e ho avuto la fortuna di trovare il Monza che mi ha dato grande fiducia. Purtroppo però le mie sensazioni non sono migliorate e con il passare del tempo è come se mi si fosse spento un interruttore. Non avevo più la passione. All'inizio non volevo accettarlo e ho continuato a impegnarmi, ma dentro non avevo più nulla per il calcio. Poi l'infortunio a Napoli che mi avrebbe tenuto fuori per mesi: senza la passione necessaria per tornare, ho ritenuto giusto non prendere in giro nessuno, a partire da me stesso. Ho parlato con Galliani del mio malessere e della mia scelta e ci siamo lasciati da amici, con grande rispetto. Mi ha capito. Non ho più niente da dare. Adesso mi prenderò un po' di tempo per riordinare le idee e pensare al futuro. Ma non tornerò a giocare a calcio, non è quello che voglio".