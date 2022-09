Zhang rinnova la fiducia ad Inzaghi, ma ora bisogna cambiare rotta

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo aver pranzato con lo staff, il presidente ha ribadito, ancora una volta, la propria stima e fiducia nei confronti dell'allenatore ex Lazio. L'intento, chiaramente, è quello di provare a cementare il gruppo e fortificare la posizione del tecnico, sia davanti alla stampa che davanti alla squadra. Tuttavia Zhang ha fiutato la confusione delle ultime settimane e ora, specie dopo essere intervenuto in prima persona, vuole un cambio di tendenza. Non si spiega la partenza a rilento e l'ultima cosa che vuole, ovviamente, è una stagione fallimentare. La fiducia però, intanto resta, con buona pace di chi sperava in un'Inter destabilizzata internamente.