La Ref Cam SVELA il dialogo tra Doveri e Barella sul giallo

La Lega Serie A ha pubblicato sul proprio canale Youtube alcune immagini girate dalla Ref Cam durante Genoa–Inter, le quali svelano il dialogo tra l’arbitro Daniele Doveri e Nicolò Barella in merito all’ammonizione comminata al centrocampista sardo al 73′ della partita di Marassi.

Dopo aver commesso un fallo di mano molto dubbio, Barella si allontana rapidamente per evitare proteste, ma il direttore di gara lo richiama a distanza e gli mostra il cartellino giallo. La decisione fa reagire Lautaro Martinez, che si rivolge al direttore di gara per chiedere spiegazioni: “È andato di là per ca… suoi, non ha fatto nulla”, dice l’attaccante argentino.

Poco dopo, il centrocampista nerazzurro torna sul punto del calcio di punizione nel tentativo di giustificarsi con Doveri: “Non ti ho detto niente”. La replica dell’arbitro non si fa attendere: “Non hai detto niente? Hai fatto il cinema”.