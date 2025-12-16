Il Barcellona piomba su Bastoni: svelato il BLITZ a Milano

Sono state confermate le indiscrezioni circolate in Spagna nel corso delle ultime ore in merito ad un possibile tentativo da parte del Barcellona per Alessandro Bastoni. A farlo ci ha pensato Matteo Moretto che sul canale Youtube di Fabrizio Romano ha chiarito quanto avvenuto nei giorni scorsi. Come spiegato dal giornalista, infatti, l’interesse blaugrana è concreto per il difensore dell’Inter.

A conferma di ciò, nei giorni scorsi il ds Deco è stato a Milano per ragioni strettamente legate al mercato. Va anche aggiunto, però, che l’Inter considera intoccabile Bastoni e che non esistono possibilità secondo cui possa privarsi di uno dei migliori difensori italiani in circolazione nel corso del calciomercato di gennaio.

Queste le parole di Moretto: “In Spagna dicono che il Barcellona sia interessato ad Alessandro Bastoni. Noi vi confermiamo che negli ultimi giorni il direttore sportivo del Barcellona Deco è stato a Milano per i suoi giri di mercato, per capire possibilità sul mercato. E’ vero che Bastoni piace al Barcellona, ma Bastoni piace a tantissimi altri club d’Europa. Ci sono dei paletti importanti che rendono questa operazione impossibile a gennaio. In futuro si capirà la volontà di Bastoni e il tipo di offerte che possono arrivare. A gennaio l’operazione è infattibile, sia per i costi elevatissimi di Bastoni, inoltre la volontà del ragazzo che ha sempre detto di voler restare all’Inter, figuriamoci a gennaio. Non aspettiamoci quindi novità su Bastoni, nonostante ci siano club in Spagna e Inghilterra attenti a Bastoni. Poi a giugno sarà un altro tema”.