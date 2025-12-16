Ultim’ora Inter: “Dumfries si è operato a Londra”

Nella giornata in cui era attesa una decisione definitiva sull’infortunio di Dumfries, l’Inter ha annunciato di aver scelto di comune accordo con il calciatore la via dell’intervento chirurgico. L’operazione alla caviglia sinistra, come svelato con una nota ufficiale dal club nerazzurra, è stata già eseguita nel pomeriggio di oggi in una clinica di Londra.

Questo il comunicato appena pubblicato dall’Inter: “Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la ‘Fortius Clinic’ di Londra. Per l’esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane”.

Da capire adesso quali saranno dunque le tempistiche che scandiranno il ritorno in campo di Denzel Dumfries. Dopo un intervento di tale entità, l’olandese non sarà a disposizione di Cristian Chivu almeno fino al prossimo marzo.