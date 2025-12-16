Due calciatori salteranno Atalanta-Inter per la Coppa d’Africa

A partire da oggi, prende ufficialmente il via l’avventura in Coppa d’Africa per tutti i calciatori convocati dalle rispettive selezioni. Dal campionato italiano, ad esempio, sono 21 i tesserati che nel corso delle prossime settimane si renderanno protagonisti del torneo nel continente africano che quest’anno vede il Marocco come paese ospitante dell’intera competizione.

Nelle ultime 48 ore, al termine di quella che è stata la quindicesima giornata della Serie A, tutti i calciatori del campionato italiano hanno dovuto rispondere alle convocazioni delle proprie selezioni. Proprio per questo motivo, ben due titolari dell’Atalanta non saranno disponibili nel 17esimo turno di campionato che vedrà l’Inter in trasferta a Bergamo il prossimo 28 dicembre.

Mentre la formazione di Cristian Chivu non perderà alcun calciatore non avendo tesserati africani nel proprio organico, quella di Raffaele Palladino dovrà fare a meno per i prossimi match sia di Kossounou – impegnato con la Costa d’Avorio – che del nigeriano Lookman. Quest’ultimo, tra l’altro, in estate aveva sfiorato l’approdo proprio all‘Inter dopo una lunga telenovela di mercato.