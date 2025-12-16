Oltre due mesi di stop: ECCO quando torna Dumfries

Com’era stato prospettato negli ultimi giorni, alla fine Denzel Dumfries è stato costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico per porre fine ai problemi che nell’ultimo mese hanno tormentato la sua caviglia sinistra e che lo hanno tenuto fermo ai box dopo l’infortunio rimediato contro la Lazio.

Come annunciato dall’Inter con un comunicato ufficiale, questo pomeriggio l’esterno olandese si è “sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la ‘Fortius Clinic’ di Londra”. Il peggior esito possibile per il club nerazzurro e ovviamente per il ragazzo che sarà costretto a dedicare le prossime settimane a terapie e riabilitazione.

Stando alle prime previsioni, Dumfries dovrà stare fuori per almeno due mesi. L’esterno sarà costretto a perdersi tutta la fase centrale della stagione, con la speranza di poter tornare a disposizione di Cristian Chivu a partire dal mese di marzo.

Con un Mondiale da giocare al termine della stagione, inoltre, la cautela sarà massima sul suo ritorno e difficilmente ci sarà la volontà di affrettare i tempi. L‘Inter, dal canto suo, sembra aver già deciso di ritornare sul mercato in vista della finestra di gennaio per aggiungere in organico un nuovo sostituto dell’olandese.