Nuova chance per Josep Martinez: titolare in Supercoppa

Dopo aver ritrovato il campo in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia ad inizio dicembre contro il Venezia, per Josep Martinez potrebbe arrivare una nuova possibilità ancor prima del previsto. Secondo quanto scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu starebbe infatti pensando di concedere una nuova chance allo spagnolo in vista della semifinale di venerdì sera in Supercoppa Italiana contro il Bologna.

Non solo per concedere un turno di riposo al titolarissimo Yann Sommer, ma anche per trasmettere ulteriore fiducia all’ex Genoa che sta uscendo da un momento della sua vita che probabilmente mai avrebbe pensato di dover affrontare dopo lo sfortunato incidente in cui perse la vita un anziano lo scorso ottobre.

Rispetto alla gara col Venezia, quella di venerdì sera sarebbe di un livello sicuramente più alto e con una posta in palio più scottante. Chivu, come di consueto, deciderà solamente nelle ultime ore che precederanno il match se optare per Martinez, oppure se affidarsi come sempre a Sommer. Dall’allenamento di domani a Riad, ad ogni modo, saranno più chiare le scelte definitive verso Bologna-Inter tra i pali e non solo.