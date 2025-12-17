Chi sono i TRE Under 23 convocati da Chivu in Supercoppa

Contrariamente a quanto fatto negli ultimi anni sotto la guida di Simone Inzaghi, Cristian Chivu ha deciso di ritardare di un giorno la partenza dell’Inter verso Riad per dare l’opportunità ai suoi calciatori di trascorrere 24 ore in più con le rispettive famiglie. Mentre il Bologna è già atterrato ieri sera in terra araba, i nerazzurri sosterranno questa mattina un ulteriore allenamento ad Appiano Gentile e solamente nel pomeriggio prenderanno il volo da Malpensa.

L’arrivo di Chivu e dei suoi ragazzi è previsto per le 23.30 locali, in modo da avere tutta la notte per riposare e vivere con serenità la vigilia di domani. Per via delle numerose assenze legate agli infortuni, il tecnico dell’Inter ha deciso di aggregare al gruppo ben tre calciatori provenienti dalla formazione Under 23 di Stefano Vecchi.

Il primo è Matteo Cocchi, esterno sinistro classe 2007 che Chivu conosce sin dai tempi delle giovanili nerazzurri. A fare da terzo portiere, a fronte dell’indisponibilità di Di Gennaro, sarà un altro 2007 come Alain Taho. Infine, farà parte della spedizione saudita anche Simone Cinquegrano, altro esterno classe 2004 prelevato dal Sassuolo la scorsa estate e già convocato da Chivu in campionato contro il Genoa.