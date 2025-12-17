Calhanoglu e Darmian partono per Riad: quando possono giocare

Cristian Chivu alla fine ha deciso di portare con la squadra Riad anche i due infortunati Calhanoglu e Darmian, entrambi ancora alle prese con problemi fisici ma in via di recupero. I due giocatori sono stati aggregati al gruppo che questo pomeriggio partirà alla volta dell’Arabia Saudita per disputare la Supercoppa italiana.

Ieri ad Appiano Gentile entrambi hanno continuato a lavorare separatamente dal resto della squadra. Il regista turco rappresenta un elemento strategico per gli schemi di Chivu, così come lo era stato con Inzaghi. Nel frattempo Darmian, dopo un periodo in cui sembrava scivolato indietro nelle gerarchie, torna a essere considerato prezioso soprattutto dopo l’operazione alla caviglia subita da Dumfries. La fascia destra necessita di alternative, e l’esperienza dell’italiano potrebbe rivelarsi utile nel nuovo anno.

Secondo La Gazzetta dello Sport, nessuno dei due sarà disponibile dal primo minuto per la semifinale di venerdì contro il Bologna. Al massimo Calhanoglu potrebbe subentrare a gara in corso. Diverso il discorso per un’eventuale finale: in quel caso il centrocampista tornerebbe in lizza, anche perché l’allarme dopo la partita con il Liverpool si è rivelato infondato. Non è stata riscontrata alcuna lesione all’adduttore.

Per quanto riguarda Darmian, il suo impiego potrebbe limitarsi a pochi minuti. Finora ha giocato appena 27 minuti in questa stagione e manca dal campo dal 30 settembre. La lesione al polpaccio di cui ha sofferto era particolarmente seria, il che spiega i tempi molto lunghi di recupero.