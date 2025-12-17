Dumfries punta al derby di marzo, ma il futuro è sul mercato

Denzel Dumfries ha già fissato l’obiettivo del rientro dopo l’operazione alla caviglia sinistra. L’esterno olandese, sottoposto all’intervento di stabilizzazione alla Fortius Clinic di Londra, punta a tornare disponibile per il derby di ritorno contro il Milan, in programma l’8 marzo. Una data strategica nella corsa scudetto, cui seguiranno gli ottavi di Champions League, competizione che lo ha visto protagonista in passato contro Bayern Monaco e Barcellona.

Lo stop previsto è compreso tra due e tre mesi, un periodo che costringerà l’Inter a riorganizzarsi sul versante destro della difesa. Luis Henrique avrà maggiori responsabilità come nelle ultime settimane, ma la società starebbe valutando alternative sul mercato per affrontare una fase delicata della stagione senza dipendere da un solo interprete nel ruolo. Il brasiliano non ha ancora convinto pienamente la dirigenza e lo staff tecnico guidato da Chivu.

Durante i giorni di terapia, Dumfries ha risolto il rapporto con Jorge Mendes ed è entrato ufficialmente nell’agenzia Epic, rappresentato ora da Ali Barat. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’olandese aspira a uno scatto di carriera e vorrebbe approdare in Premier League, ma soltanto in una squadra di élite. Finora ha sempre respinto proposte da club di media fascia.

Nel contratto di Dumfries, valido fino al 2028, è presente una clausola rescissoria da 25 milioni attiva fino al 15 luglio. Una cifra che potrebbe attirare acquirenti nella prossima finestra di mercato estiva. Gli equilibri tra il giocatore e il club sembrano però cambiati e il lungo periodo di assenza non aiuta a ricucire eventuali distanze. La sensazione, come riportato dalla rosea, è che questa possa essere l’ultima parte di stagione con la maglia nerazzurra per l’esterno olandese.