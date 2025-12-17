Un ex Juventus nella lista dell’Inter per la fascia destra
Il calciatore si aggiunge agli altri esterni monitorati
La ricerca di un nuovo esterno destro continua in casa Inter. Secondo quanto riportato da Il Giorno, i nerazzurri starebbero valutando diverse opzioni per rinforzare la fascia, con un nome che si aggiunge ora alla lista dei possibili obiettivi: Alberto Costa.
Il terzino portoghese, ex Juventus passato in estate al Porto a titolo definitivo, rappresenta una vecchia conoscenza della Serie A. La sua crescita in termini di personalità e capacità offensive si è già manifestata nel finale della scorsa stagione, elementi che hanno attirato l’attenzione del club nerazzurro.
Tra i limiti del giocatore emergono però alcune lacune difensive e caratteristiche tecniche più vicine a quelle di Luis Henrique che non a Dumfries, aspetti da valutare con attenzione nella scelta finale. Il nome di Costa va ad aggiungersi a quelli di Palestra, per il quale l’arrivo appare difficile dato che dovrebbe restare al Cagliari in prestito fino a fine stagione, e Norton-Cuffy, non particolarmente brillante nella sfida tra Genoa e Inter.
C’è anche Touré nel taccuino della dirigenza nerazzurra, apparso decisamente più in forma quando l’Inter ha affrontato il Pisa. La valutazione prosegue tra diversi profili, con caratteristiche tecniche e tattiche differenti.