Un ex Juventus nella lista dell’Inter per la fascia destra

La ricerca di un nuovo esterno destro continua in casa Inter. Secondo quanto riportato da Il Giorno, i nerazzurri starebbero valutando diverse opzioni per rinforzare la fascia, con un nome che si aggiunge ora alla lista dei possibili obiettivi: Alberto Costa.

Il terzino portoghese, ex Juventus passato in estate al Porto a titolo definitivo, rappresenta una vecchia conoscenza della Serie A. La sua crescita in termini di personalità e capacità offensive si è già manifestata nel finale della scorsa stagione, elementi che hanno attirato l’attenzione del club nerazzurro.

Tra i limiti del giocatore emergono però alcune lacune difensive e caratteristiche tecniche più vicine a quelle di Luis Henrique che non a Dumfries, aspetti da valutare con attenzione nella scelta finale. Il nome di Costa va ad aggiungersi a quelli di Palestra, per il quale l’arrivo appare difficile dato che dovrebbe restare al Cagliari in prestito fino a fine stagione, e Norton-Cuffy, non particolarmente brillante nella sfida tra Genoa e Inter.

C’è anche Touré nel taccuino della dirigenza nerazzurra, apparso decisamente più in forma quando l’Inter ha affrontato il Pisa. La valutazione prosegue tra diversi profili, con caratteristiche tecniche e tattiche differenti.