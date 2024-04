La scadenza del prestito di Oaktree è segnata in rosso sul calendario in casa Inter, dal momento che avrà risvolti decisivi nel futuro di Steven Zhang in nerazzurro. Un punto di svolta per il futuro di tutta la società, per la quale sembra esserci un rinnovato interesse saudita.

Infatti, come riportato da Repubblica, una ricca famiglia dell’Arabia Saudita avrebbe la volontà di investire nel calcio italiano e, in particolare, avrebbe messo gli occhi sull’Inter. Il giornale specifica come non si tratterebbe del fondo Pif, già in passato accostato ai nerazzurri.

La famiglia del regno avrebbe preso contatti direttamente con gli Zhang in Cina e l’intenzione sarebbe quella di fare una due diligence in merito ai conti interisti, per valutare possibili investimenti. Infine, Repubblica sottolinea come non arrivino conferne dal quartier generale dell’Inter in merito a questa notizia.