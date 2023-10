Retroscena Inter-Benfica, ecco cosa ha detto Inzaghi all’intervallo

L’Inter ha giocato una partita a due facce contro il Benfica: un po’ compassata e impacciata nel primo tempo, travolgente e dominante nella ripresa. Cosa è successo all’intervallo? Come rivelato dal Corriere dello Sport gran parte del merito per questo cambio di atteggiamento sarebbe proprio di Simone Inzaghi.

“Vi ricordate Istanbul? Volete tornare in finale di Champions? Allora questa è una partita da vincere a tutti i costi”. Queste le parole con cui il tecnico ha acceso la scintilla nella sua squadra, scatenando una reazione d’orgoglio dirompente.

Il tecnico ha così potuto aggiustare il tiro, alzando la linea del pressing rispetto alla prima frazione, schiacciando di fatto il Benfica nella propria trequarti di campo. Tattica e motivazioni, sono questi gli ingredienti con i quali l’Inter vuole ripetersi ai massimi livelli.

L’opinione di Passione Inter

Riuscire a motivare in modo così efficace i propri giocatori vuol dire avere il completo controllo dello spogliatoio. Inzaghi, non a caso, sembra essere nel suo momento di massima consapevolezza all’Inter e retroscena come questo di Inter-Benfica lo confermano.