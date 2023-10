L’ottima prestazione dell’Inter contro il Benfica ha convinto tutti, anche Arrigo Sacchi. L’ex tecnico del Milan, da diverso tempo critico verso il gioco proposto dalla squadra di Inzaghi, sembra aver cambiato idea, come dimostra il suo commento sulle colonne de La Gazzetta dello Sport.

Sacchi ha fatto innanzitutto i complimenti al tecnico e alla sua squadra, sottolineando come “la loro è stata una vittoria di stampo internazionale per il modo in cui hanno interpretato la partita. Devo ammettere che erano partiti così così, ma poi sono venuti fuori alla distanza e nella ripresa sono stati fantastici”.

L’ex ct dell’Italia ha voluto evidenziare l’atteggiamento positivo dell’Inter, merito del suo allenatore, che gli ha permesso di vincere praticando un “calcio europeo”. Sacchi si è poi soffermato sulle qualità dei singoli giocatori e, in particolare, su Marcus Thuram, autore del gol vittoria.

Infine, ha lanciato un appello allo stesso Inzaghi: “Deve proseguire su questa strada. Non abbia timori, Simone, sia convinto delle sue idee. Se è convinto lui, anche i suoi giocatori lo saranno e i nerazzurri potranno davvero fare un percorso importante in Champions”.