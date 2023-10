AUDIO – Lo stadio canta, Thuram segna! Il boato di San Siro è da brividi.

Ciò che è successo ieri sera durante Inter-Benfica è l’ennesima prova che la tifoseria nerazzurra sia tra le migliori al mondo. I numeri di San Siro delle ultime stagioni lo avevano già confermato ma ieri i tifosi si sono superati. Oltre alla splendida coreografia realizzata, non hanno smesso di cantare nemmeno un secondo. Qualche secondo si in realtà, perché mentre San Siro intonava “E per la gente che, ama soltanto te…” è arrivato il gol di Marcus Thuram che ha poi deciso la partita. La spinta, l’amore, la carica dei tifosi ha aiutato i nerazzurri in campo in una serata in cui la porta difesa da Trubin sembrava maledetta. “Internazionale devi vincere” e cosi è stato. Qui l’audio dello stadio in occasione della rete:

Ieri sera forse non è stata l’interpretazione più classica, ma di sicuro ci ha emozionato 🖤💙🔥#ForzaInter #InterBenfica #UCL pic.twitter.com/BNCDrGIeNS — Inter (@Inter) October 4, 2023