Guai per il Bologna: Thiago Motta perde un titolare prima dell’Inter

Dopo la vittoria fondamentale in Champions League contro il Benfica, l’Inter dovrà tornare a concentrasri subito sul Campionato. Sabato infatti alle 15.00 ospiterà il Bologna di Thiago Motta. Gara che, come insegna la storia, non va affatto sottovalutata. L’ultima notizia riguardo il match è che il tecnico dovrà fare a meno di un titolare. Si tratta di Kristiansen, terzino classe 2002 che aveva rimediato un problema muscolare nella scorsa giornata contro l’Empoli. Per i rossoblù si tratta di una pessima notizia considerando anche gli infortuni di Soumaoro, Lucumì e Posch.