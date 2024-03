Non c’è ancora una visione del tutto chiara in merito a quanto accaduto durante Inter-Napoli, tra Acerbi e Juan Jesus. Il difensore nerazzurro, infatti, ha respinto le accuse di razzismo del giocatore brasiliano, che ha denunciato l’accaduto già in campo all’arbitro La Penna.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il direttore arbitrale una volta informato da Juan Jesus in merito a quanto accaduto, gli avrebbe proposto di sospendere la gara, come è previsto dal regolamento.

A scatenare la reazione di Acerbi sarebbero stati degli spintoni del giocatore del Napoli in occasione di un calcio piazzato, con un invito a smetterla che però sarebbe sfociato in affermazioni non ammissibili.