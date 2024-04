Retroscena Lautaro: prende la palla ma lascia il rigore a Calhanoglu

Dopo uno svantaggio beffardo, l’Inter ha trovato il pareggio in avvio di secondo tempo con il solito rigore infallibile di Calhanoglu. Il turco è andato sul dischetto, nonostante in un primo momento era stato Lautaro Martinez a prendere il pallone.

In realtà, come rivelato da DAZN, l’argentino aveva preso possesso della sfera solo perché in attesa dell’ufficialità del rigore dopo il controllo al VAR. Nel momento della conferma, il Toro ha dato immediatamente la palla a Calhanoglu.

Lautaro ha anche guardato Inzaghi in panchina, dicendogli: “Lo so mister”. Da vero capitano, l’argentino ha messo ancora una volta il bene della squadra davanti agli obiettivi personali.