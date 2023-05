Per affrontare una squadra come il Manchester City, sulla carta apparentemente imbattibile, c’è bisogno di tutti. Ogni giocatore nerazzurro dovrà fare il suo (e, anzi, probabilmente anche qualcosa in più) per provare a contrastare l’armata micidiale di Guardiola. Il primo obiettivo di Inzaghi, in vista della gara di Istanbul, è avere tutta la rosa a disposizione. Tradotto: poter contare anche su Mkhitaryan e Skriniar.

L’armeno, uscito poco prima delle fine del primo tempo nell’euroderby di ritorno con il Milan, dovrebbe riuscire a recuperare per sfida con i Citizens: al momento le previsioni sono piuttosto ottimiste, l’ex Roma dovrebbe farcela. Tuttavia, anche in caso di rientro per tempo, vanno verificate le condizioni del centrocampista, che – ovviamente – potrebbe non essere al top della forma e quindi magari non in grado di garantire il solito apporto alla squadra. Ma essendo una finale di Champions League, stringerà i denti e farà di tutto per esserci.

Per quanto riguarda Skriniar, invece, la fase di recupero è quasi completata. Come ammesso dallo stesso Inzaghi nella conferenza alla vigilia di Inter-Fiorentina, lo slovacco dovrebbe rientrare per le ultime due partite. Ieri ha svolto un consulto dal medico che lo ha operato e, stando alle attuali previsioni, dovrebbe tornare a disposizione per il match con il Torino. Mentre è ancora tutto da vedere se verrà impiegato, sia in quella sfida ma – soprattutto – nella finale con il City.