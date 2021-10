GdS – Rinnovo Brozovic, è il mese decisivo: volontà da entrambe le parti

Si cerca di trovare un accordo con il centrocampista nerazzurro

Stasera Brozovic scenderà nel campo in cui, nel febbraio del 2015, debuttò con la maglia nerazzurra. E dopo aver tagliato il traguardo delle 250 presenze contro lo Shakhtar, c'è la volontà di continuare quest'avventura con l'Inter. Ma per farlo bisognerà prima trovare un accordo per prolungare il contratto in scadenza il prossimo giugno 2022. Secondo La Gazzetta dello Sport, ottobre sarà il mese decisivo in questo senso.