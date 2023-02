Da riserva di lusso a titolare fisso dell’Inter: i numeri di Mkhitaryan

Lunedì sera l' Inter chiuderà la 22a giornata di Serie A sul campo della Sampdoria . A Marassi, i nerazzurri potrebbero rinunciare, per la prima volta in questo 2023, a una pedina fondamentale del centrocampo: Henrikh Mkhitaryan .

Come riporta il Corriere dello Sport, contro i blucerchiati l'armeno dovrebbe avere un turno di riposto dopo 9 gare consecutive nel nuovo anno (12 totali). Numeri importanti, che testimoniano la centralità del centrocampista ex Roma nello scacchiere di Inzaghi .

Mkhitaryan, arrivato quest'estate a parametro zero, doveva essere una "riserva di lusso", in grado di garantire un ricambio di qualità ai titolari. Al contrario, complice anche l'infortunio di Brozovic, si è rivelato una soluzione centrale per Inzaghi, che fa molta fatica a rinunciare a lui.