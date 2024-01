Ecco quanto RISPARMIA l’Inter con la cessione di Sensi

Il possibile addio di Sensi nel mercato di gennaio si sta facendo sempre più concreto, con il centrocampista dell’Inter che piace principalmente al Leicester in Inghilterra, mentre non sembrano esserci offerte italiane, almeno per ora. Un addio che permetterebbe ai nerazzurri di sfoltire la rosa e di risparmiare qualche milione di euro.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’addio di Sensi garantirebbe un libererebbe il monte ingaggi dallo stipendio del centrocampista, per un risparmio di circa 2 milioni di euro lordi per i prossimi 6 mesi. A questa cifra, va aggiunto anche l’incasso per la cessione, che l’Inter spera possa essere vicino anch’esso ai 2 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Sensi ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e riuscire a cederlo adesso, incassando anche qualche milione di euro, potrebbe essere la strategia migliore per l’Inter, in grado aprire anche qualche pista inedita di mercato in entrata.