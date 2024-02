Ristrutturazione San Siro: Sala faccia a faccia con Inter e Milan

Si svolgerà stamattina dalle ore 9 un importante incontro tra il sindaco di Milano, Beppe Sala, e i vertici di Inter e Milan. L’argomento della discussione sarà la possibile ristrutturazione dello stadio di San Siro, ipotesi rilancia dalla società di costruzioni Webuild.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il primo cittadino dovrà riuscire a convincere le due società delle possibilità del progetto, senza costringere le due squadre a giocare altrove per un paio di stagioni. Secondo Webuild il restyling è fattibile, ma la Rosea sottolinea come entrambi i club mostrino ancora parecchie perplessità in merito.