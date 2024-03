San Siro senza calcio, Sala ammette: “Ho già avuto contatti”

Dopo l’incontro di settimana scorsa con Inter e Milan, il sindaco Giuseppe Sala ha ufficialmente riallacciato i discorsi con i due club per la ristrutturazione di San Siro. Un’idea complicata da realizzare, soprattutto perché le due società nel frattempo si sono mosse per dei progetti alternativi tra Rozzano e San Donato.

Sarà dunque compito di WeBuild – azienda leader delle costruzioni incaricata di realizzare entro tre mesi uno studio di fattibilità – convincere Inter e Milan a battere questa nuova strada. Del futuro di San Siro, nel frattempo, ha parlato ancora una volta il Sindaco Sala nel corso della diretta social Cose in Comune. Il primo cittadino, avvisando i due club, non ha escluso un futuro senza calcio per lo stadio.

Le sue parole: “Se Milan e Inter dicessero che San Siro non interessa più non potrei mai immaginare di lasciare lo stadio abbandonato. Proverei altre vie. Ho già avuto contatti in proposito che fanno riferimento a due, tre multinazionali, con i quali ho rapporti continui. Loro sarebbero interessate. Si lavorerebbe sull’ipotesi di dedicarlo alla musica dal vivo e a eventi di varia natura”.

Grande attenzione, dunque, sarà rivolta agli spettacoli live: “San Siro ha storia per il calcio, ma anche per i concerti. Il mondo della musica dal vivo è un business molto importante, fa più fatturato del cinema, ed è chiaro che a loro interesserebbe. Io ho detto che, nel mettere a posto San Siro, dovrà essere compatibile per i concerti. Ho detto di lavorare sull’insonorizzazione”.