Scaloni promuove Valentin Carboni: l’annuncio sul futuro

Sono bastati 8 minuti giocati contro il Costa Rica a Valentin Carboni per impressionare il pubblico argentino. Al debutto con la camiseta dell’albiceleste, l’attaccante dell’Inter in prestito al Monza la scorsa notte ha vissuto un momento che ricorderà per sempre.

Il classe 2005, entrato in campo al posto di Di Maria, ha esordito con personalità e giocate da fuoriclasse. Con un’azione personale partita da centrocampo, a pochi secondi dal triplice fischio, l’attaccante argentino ha pure sfiorato una rete clamorosa. Del suo impatto e della presenza di un altro giovane nella Nazionale Argentina come Garnacho, ha parlato il ct Scaloni al termine dell’incontro in conferenza stampa.

Questo il suo commento alla prestazione di Carboni: “Sono contento per la loro partita. Sono ragazzi che ci possono dare tanto e vedremo in futuro se rimarranno con noi o meno. Ma sono contento, non è facile giocare con questa maglia contro questi rivali, va bene così”.