Sconcerti esalta Barella: “È fuori categoria”

Nell’amaro pareggio (1-1) di ieri sera dell’Italia contro l’Olanda, spicca la prestazione di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter si è messo in luce disputando una gara perfetta, in fase di interdizione come in costruzione, dove ha servito un magnifico assist a Lorenzo Pellegrini per il momentaneo vantaggio.

Dopo le celebrazioni ricevute dalle pagelle dei maggiori quotidiani, il centrocampista 23enne ha ricevuto l’elogio anche di Mario Sconcerti. Il giornalista sportivo, nel corso del suo editoriale sul Corriere della Sera, ha descritto Barella come “un fuori categoria a questi livelli, che corre però da troppe parti“. Sconcerti ha poi aggiunto: “Il suo movimento continuo non è seguito dalla squadra, quindi crea disordine“.

