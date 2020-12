Sconcerti sul mercato dell’Inter: “Non mi sembra finora Conte abbia fatto spendere molto alla società”

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio, toccando anche, tra gli altri, l’argomento Inter, ora che la finestra dei trasferimenti è alle porte.

Sconcerti, in chiave mercato, ha dichiarato: “Non credo che nel summit prima dell’apertura della finestra di calciomercato Antonio Conte chiederà di fare spese folli all’Inter. In fondo se ci pensiamo sinora non gli ha fatto spendere molto, ha chiesto giocatori molto riciclati e low cost come Vidal e Kolarov. Hakimi probabilmente non lo aveva nemmeno chiesto lui. E poi il mercato nerazzurro dipenderà soprattutto dal destino di Eriksen, da cosa vorranno farne di lui”.

