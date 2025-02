SCONTRO Inzaghi-Palladino: il motivo dei rapporti tesi

Che Inter-Fiorentina non fosse una partita emotivamente come tutte le altre lo si era capito dai primissimi minuti, con un Simone Inzaghi esagitato come poche altre volte. Il tecnico ha dato in escandescenze anche verso gli avversari, beccandosi soprattutto con l’allenatore dei toscani Raffaele Palladino.

I motivi sono spiegati da La Gazzetta dello Sport. Ci sono quelli di campo: i due allenatori avrebbero discusso animatamente prima per via del calcio d’angolo da cui nasce il gol dell’1-0, poi a causa del rigore concesso per fallo di mano di Darmian. Al fischio finale, poi, il tecnico nerazzurro avrebbe anche esultato rivolgendosi direttamente a Palladino stesso.

Tuttavia, il rapporto teso tra i due avrebbe origini anche più antiche: nella stagione 2022/2023, l’Inter non riuscì a battere il Monza di Palladino né all’andata, né al ritorno, in un momento delicato per la panchina di Inzaghi. Secondo la Rosea, il tecnico napoletano sarebbe diventato, pertanto, una sorta di “bestia nera” per l’allenatore interista.