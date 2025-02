Calhanoglu in affanno: ora Inzaghi ha un’idea alternativa per l’Inter

Il rientro dall’infortunio di Hakan Calhanoglu non è andato esattamente come l’Inter si poteva aspettare. Il turco ha giocato 3 partite su 3 da titolare, ma non ha mai convinto veramente: nelle prime 2 è stato vittima di brutti errori, nell’ultima è uscito dopo solo un tempo. Il regista nerazzurro sembra avere bisogno di tempo e Simone Inzaghi potrebbe aver trovato una idea alternativa.

A San Siro contro la Fiorentina, infatti, il tecnico ha inserito Piotr Zielinski nella ripresa, proprio nel ruolo di regista, ottenendo ottime risposte. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe apprezzato sia il suo impatto sulla gara, sia la sua versatilità tattica.

Ecco perché, allora, Zielinski potrebbe diventare l’arma in più di questo finale di stagione dell’Inter, attesa ancora da tante gare importanti che potrebbe regalare al polacco l’opportunità di essere un fattore decisivo.