Infortunio Thuram, ci sono diversi acciacchi: l’Inter ha un AUGURIO

L’uscita dal campo di Marcus Thuram, a metà del primo tempo di Inter-Fiorentina, ha fatto saltare un battito a tutti i tifosi nerazzurri, preoccupati per le condizioni del francese, in vista anche della supersfida con la Juventus. Alla fine, si è trattato di una contusione alla caviglia, ma il quadro generale potrebbe essere più complesso.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la botta rimediata lunedì andrebbe a sommarsi a diversi acciacchi che Thuram avrebbe accumulato in queste settimane piene di impegni e che non gli avevano permesso di allenarsi a pieno ritmo negli ultimi giorni.

Una situazione che potrebbe farsi più delicata del previsto, dunque. L’augurio dell’Inter, sottolinea sempre la Rosea, è che comunque il suo recupero sia legato esclusivamente legato alla gestione del fastidio legato alla contusione, con il giorno di riposo concesso da Inzaghi alla squadra, che potrebbe aver aiutato.

Novità importanti in tal senso dovrebbero arrivare nella giornata di oggi, quando Thuram si sottoporrà a ulteriori valutazioni, che stabiliranno con maggiore chiarezza le sue condizioni.