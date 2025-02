Il nuovo RINFORZO in attacco dell’Inter per il Mondiale per Club

Mancano ancora diversi mesi alla prima edizione del nuovo Mondiale per Club, ma l’Inter si è già mossa per rinforzare la rosa in vista della competizione. Petar Sucic, infatti, dovrebbe essere il primo rinforzo per Inzaghi, ma nelle ultime ore i dirigenti starebbero valutando un altro innesto.

Questa volta, però, non arriverebbe dal mercato in senso stretto. Nelle scorse ore, infatti, Valentin Caboni ha chiuso l’esperienza al Marsiglia ed è pronto a tornare all’Inter. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’idea del club sarebbe quella di aggregarlo questa estate alla rosa che parteciperà al torneo negli Stati Uniti.

Carboni, pertanto, aggiungerebbe un’opzione in più in attacco per Inzaghi. Tuttavia, ora che è tornato a Milano, è chiaro come andranno valutate per bene le sue condizioni e i tempi di recupero, dopo il grave infortunio che lo ha costretto a chiudere in anticipo la sua avventura in prestito al Marsiglia.