Inzaghi ha cambiato strategia dopo Firenze: “Così ha rilanciato l’Inter”

La gara di San Siro contro la Fiorentina era molto sentita in casa Inter. Sicuramente perché era l’occasione per vendicare la sconfitta di pochi giorni prima, ma anche perché era una ghiotta opportunità per accorciare sul Napoli capolista. La risposta nerazzurra è arrivata forte e chiara in campo, come spesso è successo dopo un passo falso.

Infatti, si tratta della settima vittoria su otto in una gara successiva a una sconfitta. Qualcosa, però, è cambiato rispetto al passato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo Firenze, Inzaghi ha optato per una strategia diversa, inedita.

Il tecnico ha deciso di fare da parafulmine per tutte le critiche verso la squadra, addossandosi tutte le responsabilità e le colpe, scaricando così la pressione sulla squadra. “Così ha rilanciato l’Inter”, titola la Rosea, sottolineando una ritrovata vitalità e freschezza mentale, nel momento più caldo della stagione.