Ansia attacco: le condizioni di Thuram e Arnautovic per Juve-Inter

La vittoria contro la Fiorentina ha permesso all’Inter di vendicare la sconfitta di pochi giorni prima al Franchi e ha rilanciato le ambizioni Scudetto della squadra di Inzaghi. Una carica di fiducia importante in vista di un altro test decisivo: la sfida in casa della Juventus, domenica 16 febbraio alle 20.45.

Un appuntamento importante, il cui avvicinamento è accompagnato in questo ore dall’ansia per le condizioni di Marcus Thuram e Marko Arnautovic. Entrambi sono usciti per problemi fisici nell’ultima gara, lanciando l’allarme in attacco.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, entrambi saranno valutati nella giornata di oggi, quando l’Inter tornerà al lavoro dopo il giorno di riposo concesso ieri da Inzaghi. Questo potrebbe aver aiutato l’attaccante francese a smaltire la contusione subita contro la Fiorentina.

Per Arnautovic, invece, discorso diverso, dal momento che lo stesso giocatore aveva parlato di “qualche crampo”, nell’immediato post-partita. Nessun dubbio, infine, per Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, con quest’ultimo che avrebbe smaltito completamente l’influenza.