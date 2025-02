Medie punti a confronto: un anno fa per l’Inter 31 punti nelle ultime 14

Grazie alla vittoria di ieri sera a San Siro contro la Fiorentina, l’Inter è riuscita a rimettersi in carreggiata per la corsa Scudetto – approfittando al meglio dei due pareggi consecutivi del Napoli – e ora si trova solo a punto dalla squadra di Antonio Conte che è capolista.

Molto passerà dal confronto diretto di inizio marzo che si giocherà al Maradona ma il calendario sarà ancora molto lungo e mancano infatti ancora 14 partite da disputare. Un anno fa dopo 24 turni l’Inter aveva nove punti in più perché si trovava a quota 63 punti mentre oggi è a 54.

L’obiettivo di Simone Inzaghi e della sua squadra sarà quello di cercare di ripercorrere lo stesso ottimo cammino che ha compiuto un anno fa quando nelle ultime 14 giornate (dalla 25^ alla 38^) ha saputo inanellare ben 31 punti. Se dovesse riuscirci, l‘Inter concluderebbe la Serie A a quota 87 punti.

Si tratta di un bottino niente male che in ben 9 casi negli ultimi 17 anni nel campionato italiano sono stati sufficienti per vincere lo Scudetto. Ogni stagione però è storia a sé e andrà considerato anche il cammino che il Napoli e magari altre avversarie come l’Atalanta sapranno fare fino a maggio.

Questa statistica può quindi essere di buon auspicio per l’Inter che ha già dimostrato ampiamente di essere una squadra di alto livello che in Serie A può vincere tanto e rifare la media punti delle ultime gare dell’anno scorso.