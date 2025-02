Inter a -1 dal Napoli, chi ha più gare difficili? Ecco i due calendari

Il pareggio del Napoli in casa contro l’Udinese ha ridato speranze all’Inter e ai suoi tifosi di potersi riavvicinare in classifica e tornare a lottare per lo Scudetto. I nerazzurri grazie ai tre punti raccolti con la Fiorentina ora sono riusciti a portarsi ad appena un punto di distanza dalla formazione partenopea e tra meno di 20 giorni ci sarà lo scontro diretto allo stadio Maradona.

Nel fine settimana del 1-2 marzo (data e orario ancora da decidere) l’Inter farà visita al Napoli in uno scontro diretto molto importante per l’esito di questo campionato di Serie A. Prima di far visita agli azzurri però Simone Inzaghi e i suoi ragazzi dovranno giocare ancora contro Juventus e Genoa mentre gli azzurri di Antonio Conte sfideranno Lazio e Como.

Dopo lo scontro diretto di inizio marzo, le avversarie che in ordine incontrerà l’Inter saranno ancora: Monza, Atalanta, Udinese, Parma, Cagliari, Bologna, Roma, Verona, Torino, Lazio e Como. Un calendario ricco di sfide non semplici che non potranno però essere sbagliate per arrivare a vincere lo Scudetto.

Il Napoli invece dopo il big match contro l’Inter affronterà fino a fine stagione: Fiorentina, Venezia, Milan, Bologna, Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Gli azzurri forse hanno qualche scontro d’alta classifica in meno dell’Inter ma anche per loro ci sarà da sudare fino all’ultimo turno di Serie A.