Anche Bastoni a rischio per la Juve: le sue condizioni

Piove sul bagnato in casa Inter per quanto riguarda la situazione infortuni. Nella serata di ieri quando Lautaro Martinez e compagni hanno battuto la Fiorentina a San Siro per 2-1, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha dovuto far fronte anche a diversi problemi fisici emersi tra i giocatori della sua squadra.

Oltre alla lista composta da giocatori come Thuram, Dimarco e Arnautovic, l’infermeria dell’Inter dovrà fare i conti anche con lo stop di Alessandro Bastoni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrale nerazzurro classe 1999 ha rimediato un affaticamento muscolare nel match contro la formazione viola.

In queste ore lo staff sanitario dell’Inter valuterà immediatamente le condizioni di Bastoni per capire l’entità del suo infortunio. La speranza è quella di recuperarlo per domenica sera quando i nerazzurri andranno a far visita alla Juventus che potrà essere decisiva per il resto del campionato.