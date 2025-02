Thuram e Dimarco preoccupano l’Inter: quanti dubbi verso la Juventus

Mancano ancora cinque giorni all’atteso derby d’Italia tra Juventus-Inter, eppure ad Appiano Gentile non mancano i motivi per arrivare all’incontro con qualche preoccupazione di troppo. In particolare, Simone Inzaghi rischia di presentarsi al match contro i bianconeri in grossa emergenza e senza due titolari fondamentali nel suo scacchiere.

Stiamo parlando di Marcus Thuram e Federico Dimarco, entrambi in dubbi per ragioni diverse. L’attaccante francese è stato costretto ad alzare bandiera bianca ieri sera alla mezz’ora di Inter-Fiorentina. Arrivato già acciaccato alla sfida di San Siro, è stato infatti sostituito da Marko Arnautovic per una forte contusione alla caviglia sinistra che gli impediva una corsa fluida.

Le sue condizioni verranno valutate meglio nei prossimi giorni, nei quali Inzaghi farà di tutto pur di recuperarlo. Discorso analogo per Dimarco, ai box da più di cinque giorni per un febbrone che non tende a scomparire. Anche in questo caso, la speranza è che l’influenza possa scomparire il prima possibile, ma soprattutto che l’esterno riesca a ritrovare una condizione fisica accettabile per poter essere impiegato contro la Juventus.

Da valutare anche il lieve affaticamento riportato ieri sera da Marko Arnautovic, risultato decisivo ieri sera col suo gol vittoria sulla Fiorentina.