Quotidiani stregati da Acerbi: “Cancella Kean, è impeccabile”

Dopo due mesi e mezzo di assenza per un lungo infortunio, il suo ritorno a questo punto della stagione sa tanto di nuovo acquisto per l’organico di Simone Inzaghi. Schierato dal primo minuto contro la Fiorentina, Acerbi non ha minimamente trasmesso le sensazioni di un calciatore che non toccava campo da fine novembre.

La sua partita è stata perfetta, non solo per aver cancellato un Moise Kean reduce dalla doppietta di Firenze dello scorso giovedì e in uno stato di forma impressionante, ma anche per essere rimasto sempre dentro la partita senza evidenziare cali fisici o mentali. Altro che difensore giunto a fine carriera: questa è stata la più bella risposta a chi in queste ultime settimane lo aveva beccato per i continui acciacchi.

Per questo motivo, Acerbi è stato giustamente premiato nelle pagelle dei principali quotidiani sportivi in Italia:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – Due mesi e mezzo dopo, bentornato. Prestazione pressoché impeccabile, cancella Kean dal campo, si esalta lavorando di fisico. Di fatto, un acquisto.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – Si rivede in campo a distanza di quasi 80 giorni, dimostrando di non essere arrugginito. Impeccabile su Kean.

TUTTOSPORT 7 – Festeggia il 37° compleanno facendo uno spuntino con Kean.

PASSIONE INTER 7 – Non si vede in campo dal primo minuto da fine novembre, ma fa capire subito perché per Inzaghi è così importante: si mette Kean nel taschino, giocando 90′ di grande sicurezza e puntualità difensiva.