La moviola di Inter-Fiorentina: “Dubbi sul rigore, palla è ravvicinata”

Rimangono non pochi dubbi sulla scelta presa ieri sera dall’arbitro La Penna di assegnare calcio di rigore alla Fiorentina dopo essere stato richiamato dal Var. Il direttore di gara, che in diretta si era perso il tocco con il braccio di Matteo Darmian, rivedendo l’episodio del colpo di testa molto ravvicinato di Gosens ha cambiato idea, non tenendo però conto di diversi fattori.

Come segnalato questa mattina dalla moviola di Inter-Fiorentina realizzata da La Gazzetta dello Sport, oltre alla distanza minima tra i due calciatori, si trattava di anche di una palla inattesa. Questa la disamina dell’episodio: “Dubbi sul rigore. Al 41’, testa di Gosens che impatta il braccio largo di Darmian: palla ravvicinata e inattesa, il Var (Meraviglia) chiama La Penna che non tiene conto della dinamica del giocatore interista e dà rigore”