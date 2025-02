Palladino SBOTTA: “Errore grave sul primo gol. VAR da cambiare”

Non è andata giù la sconfitta in Inter-Fiorentina a Raffaele Palladino. Nel post-partita della gara di San Siro, infatti, il tecnico si è lamentato molto per la concessione del calcio d’angolo dal quale è nato il primo gol nerazzurro.

L’arbitro ha concesso il corner dopo una respinta su cross di Bastoni, con quest’ultimo che è arrivato però quando il pallone era già uscito dal campo. Da protcollo VAR, però, non c’era la possibilità di cambiare la decisione, trattandosi di due azioni diverse.

Queste le parole di Palladino in conferenza stampa:

“Sapete che non mi piace mai parlare degli arbitri. Sul gol dell’Inter però ci siamo arrabbiati. Qui siamo di fronte a un errore grave e oggettivo: il protocollo VAR deve cambiare. Così si determinano le partite”.