Dopo una gara vissuta con grande carica agonistica in panchina, Simone Inzaghi si è presentato ai microfoni di DAZN per commentare il successo dei suoi ragazzi in Inter-Fiorentina, nella 24a giornata di Serie A.

Queste le sue parole:

PRESTAZIONE – “Abbiamo vinto una partita importante tutti insieme, ragazzi, pubblico, che è stato meraviglioso e ci ha accompagnato in questa partita non semplice. Sono soddisfatto. Poi è giusto dire due parole su Arnautovic, che è un ragazzo importante per noi, dentro e fuori dal campo, e sono contento che si è tolto questa soddisfazione perché davvero la merita”.

REAZIONE – “In questi giorni abbiamo cercato di recuperare, lavorare e ascoltare poco cosa si diceva. L’importante è che quello che si diceva era contro di me e non c’è nessun problema. Questi ragazzi hanno messo grande corsa e determinazione. Non è facile, in due partite la Fiorentina si è difesa molto bassa e giovedì ci avevano punito clamorosamente. C’era da fare questa partita con grande attenzione. Oggi dopo il vantaggio c’è stato l’episodio del rigore e nel secondo tempo dovevamo cercare di riportarci in vantaggio e non rischiare sulle ripartenze”.

OBIETTIVI – “Il nostro percorso è ottimo perché abbiamo fatto un girone straordinario in Champions e in campionato stiamo facendo bene, con altre squadre che stanno facendo come noi e vogliono ottenere altrettanto. Stasera abbiamo statistiche buonissime e l’occasione del 2-1 purtroppo l’ha riaperta, contro una squadra con la quale avevamo già pagato oltremodo giovedì. La squadra è sempre rimasta lucida, non si è innervosita, nonostante una sconfitta che pesava per come era arrivata”.

BARELLA – “Barella è uno dei nostri giocatori importanti. Calhanoglu era ammonito e veniva da due partite giocate da titolare, lo avrei tolto dopo un quarto d’ora, ma ho preferito toglierlo subito. Barella ha fatto una grandissima partita e si vedeva che aveva riposato giovedì. Cerco di far tirare il fiato quando riesco a giocatori diversi. Stasera è tornato anche Acerbi e Zielinski, come tutti i subentranti, è entrato bene. Ottime risposte”.

INFORTUNI – “Gli infortunati? Thuram da valutare, Arnautovic pure. Oggi è tornato Correa, Dimarco sono 5 giorni che ha 38 di febbre, speriamo di rimetterlo in sesto per domenica”.