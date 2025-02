UFFICIALE: Carboni torna subito all’Inter

L’Inter è una società che ogni anno produce diversi giovani talenti dal suo settore giovanile e per alcuni di questi viene presa la strada di un prestito in un altro club per consentirgli di giocare con continuità facendo esperienza e mettendosi in mostra. Al momento infatti il club nerazzurro ha diversi ragazzi giovani e di talento in prestito sia in Italia che in Europa.

Per alcuni talenti la strada del prestito può essere utile perché poi tornano in prima squadra più formati e pronti come ad esempio Bastoni e Dimarco. In altri casi invece a causa di sfortunate condizioni ci sono esperienze da dimenticare. Uno di questi è Valentin Carboni, il trequartista argentino la scorsa estate si è trasferito al Marsiglia ma la sua avventura in Francia è durata poco.

Carboni dopo appena 4 presenze in Ligue 1 ha infatti rimediato una lesione del legamento crociato e la sua stagione è quindi finita agli albori. Oggi l’Inter ha comunicato che ha raggiunto un accordo con il Marsiglia per risolvere il prestito e riportare il classe 2005 argentino a Milano. In questi mesi si cercherà di recuperarlo al meglio per riaverlo in campo al 100% nella prossima stagione.

Di seguito il comunicato ufficiale della società nerazzurra che annuncia il rientro di Valentin Carboni: “FC Internazionale Milano comunica che, a seguito delle discussioni con l’Olympique de Marseille e il calciatore, è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione anticipata del prestito di Valentin Carboni, attaccante argentino classe 2005”.