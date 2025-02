Nuovo stadio Inter e Milan a San Siro: progetto da oltre un miliardo

Dopo settimane di apparente silenzio, Inter e Milan sono pronti a presentare al Comune di Milano un nuovo ambizioso progetto per la realizzazione di uno stadio nell’area di San Siro. Il piano prevede una struttura da 71.500 posti, circondata da 55mila metri quadrati di spazi verdi e 72mila metri quadrati di parcheggi sotterranei. L’investimento complessivo oscilla tra 1 e 1,5 miliardi di euro, finanziato in parte dai club e dai loro fondi proprietari, Oaktree per l’Inter e RedBird per il Milan, oltre a prestiti da istituti bancari come Jp Morgan, Bank of America e Banco Bpm.

Il nuovo stadio, come riportato dal Corriere della Sera, dovrebbe sorgere nell’area attualmente destinata ai parcheggi del Meazza, posizionato perpendicolarmente rispetto all’attuale struttura. Si parla di una capienza di 71.500 posti, di cui 13mila riservati alle aree di hospitality, con servizi esclusivi per aziende e sponsor. L’accesso sarà garantito da un ‘podio’ coperto, eliminando così i tradizionali cancelli e tornelli. Sul design, pur non essendo ancora ufficiale, lo studio statunitense Populous sembra essere il favorito, avendo già elaborato un progetto nel 2021 e avendo una presenza stabile in Italia.

L’obiettivo è concludere nel minor tempo possibile il progetto dettagliato e presentarlo al comune di Milano entro fine febbraio o inizio marzo, come richiesto dal sindaco Giuseppe Sala. Dopo l’approvazione del Comune, si potrà eventualmente procedere con un bando di gara e l’avvio della conferenza dei servizi, che secondo la Legge Stadi deve concludersi in 18 mesi. Se tutto procederà senza intoppi burocratici, i lavori potrebbero cominciare ad inizio 2027 per concludersi nel 2030.

Una volta ultimata la nuova struttura, San Siro non sarà completamente demolito. Il piano prevede la conservazione di una parte della Curva Sud e della tribuna adiacente per trasformarle in un museo-memoriale. In questa area potrebbero sorgere anche le sedi amministrative dei due club, mentre il resto dello spazio sarà destinato a parchi e aree commerciali. Per il resto, come si legge dal quotidiano, “l’area di 280 mila metri quadri sarà occupata da spazi commerciali e da parchi”.