Napoli-Inter, si ferma un titolare: a rischio per il big match

Si avvicina Napoli–Inter, una partita che entrambe le tifoserie aspettano con tantissime aspettative perché si tratta di un vero e proprio scontro diretto per lo Scudetto dato che al momento le due squadre sono separate da un solo. Restano ancora meno di 20 giorni di attesa e altre due sfide a testa da giocare, ma alcuni tifosi hanno già la testa verso quel match.

Al Maradona rischia però di essere assente uno dei giocatori più importanti per il Napoli, si tratta di David Neres che si è fatto male domenica nella partita contro l’Udinese. Il club azzurro ha reso noto oggi che l’attaccante brasiliano è vittima di una lesione distrattiva alla coscia e questo infortunio lo mette a serio dubbio per il rientro con l’Inter anche se lo staff medico di Conte farà di tutto per recuperarlo.

Di seguito il comunicato ufficiale diramato oggi dalla società campana: “Nel finale del match contro l’Udinese David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra”.