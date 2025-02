Dove vedere Juventus-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Juventus-Inter in diretta tv e streaming

Nel 25° turno di Serie A, l’Inter farà visita alla Juventus per cercare di rifarsi dopo il pareggio clamoroso per 4-4 che si è visto nel match d’andata a San Siro. Ai nerazzurri non è andata giù quella rimonta subita per mano dei bianconeri e così ci sarà senso di rivalsa per cercare di vincere contro gli storici rivali di Torino.

Il derby d’Italia del girone di ritorno di questo campionato metterà di fronte due squadre che hanno bisogno dei tre punti per i rispettivi obiettivi in classifica. Per l’Inter prosegue il periodo di sfide in trasferta complicate visto che in poche settimane i nerazzurri di Inzaghi hanno avuto in programma anche i viaggi a Firenze e Napoli.

Il calcio d’inizio di Juventus-Inter è in programma per domenica 16 febbraio alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Juventus-Inter

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Juventus-Inter:

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Veiga, McKennie; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. Allenatore: Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Informazioni utili per seguire Juventus-Inter

Juventus-Inter verrà trasmessa domenica 16 febbraio alle ore 20:45 in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Juventus-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Juventus-Inter in diretta insieme a voi!